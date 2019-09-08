На Донбассе задержали девятерых пособников оккупантов
В период с 1 по 7 сентября военнослужащие Национальной гвардии задержали в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе 9 человек, подозреваемых в причастности к незаконным вооруженным формированиям РФ.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.
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Отмечается, что задержания проходили на блокпостах вблизи населенных пунктов Мариуполь, Волноваха и Благодатное.
"В период с 1 по 7 сентября, были обнаружены и задержаны 9 человек, среди которых три женщины. Согласно поисковой базы Национальной полиции все подозреваются в причастности к незаконным вооруженным формированиям. Еще у одного гражданина, на блокпосту вблизи населенного пункта Волноваха, украинские военные во время проверки обнаружили поддельный паспорт Украины", - говорится в сообщении.
Кроме того, на одном из блокпостов близ Мариуполя нацгвардейцы обнаружили мужчину, которого разыскивала Служба безопасности Украины. Гражданина передали сотрудникам Мангушского отделения полиции.
На протяжении этого периода у граждан было изъято около 25 грамм вещества зеленого цвета, похожей на каннабис, и 10 мг наркотического вещества, предположительно «героин».