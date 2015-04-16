Количество обстрелов со стороны боевиков уменьшилось, но продолжается применение тяжелого вооружения - штаб

15 апреля с 18 часов до полуночи количество нарушений режима соблюдения прекращения огня в зоне проведения Антитеррористической операции несколько уменьшилось.

Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

"В целом российско-террористические войска 10 раз обстреляли позиции наших войск. Также противник продолжал применять тяжелое вооружение калибра свыше 100 мм, чем грубо нарушал Минские договоренности", - говорится в сообщении.

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В районе поселка Широкино, недалеко от Мариуполя, враг вел огонь по позициям опорного пункта из 120-миллиметровых минометов, танков и самоходной артиллерийской установки.

Отмечается, что в районе Песков преступники применили автоматические гранатометы, стрелковое оружие и минометы калибра 120 миллиметров. Неподалеку от Авдеевки около 8 вечера бандформирования открыли огонь из автоматических гранатометов, а после 21.00 провели обстрел из 120-миллиметровых минометов.

На Луганщине бандформирования обстреляли из автоматических гранатометов и стрелкового оружия один из опорных пунктов наших войск близ Станицы-Луганской. Также в 20:15 на Луганщине был зафиксирован пролет беспилотного летательного аппарата противника, который двигался в направлении населенного пункта Казачий.