"Легендарный разведчик": СМИ узнали, кто был смертельно ранен во время операции по Цемаху

В ходе операции смертельное ранение получил военный разведчик.

Во время спецоперации по задержанию террориста Владимира Цемаха на оккупированной территории Донбасса погиб легендарный военный разведчик.

Как стало известно изданию «Обозреватель» из собственных источников, речь идет не о сотруднике СБУ, как ранее писали некоторые СМИ. Однако спецоперация действительно была общей.

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"Когда "тянули" Цемаха, погиб один разведчик 74-го отдельного разведывательного батальона и один был тяжело ранен. По дороге назад подорвались в серой зоне", – отметил источник.

Также собеседник добавил, что Служба безопасности помогла с лечением, медики сделали все возможное, но спасти бойца не удалось. Было очень тяжелое ранение. За жизнь боролся две недели.

По информации издания, во время спецоперации погиб Александр Колодяжный (позывной "Кол").

Это было его четвертое ранение с начала войны.

Александр Леонидович Колодяжный родился 1 января 1974 года в Днепре. Срочную службу проходил в десантных войсках. До 2014 года занимался совершенно мирным делом: был торговым представителем.

Все изменилось в июле 2014-го. Александр добровольцем пришел в военкомат. И сознательно выбрал не рембат в тылу, а службу в 74-м отдельном разведывательном батальоне.

С этим подразделением он прошел все горячие точки войны на Донбассе — Марьинку, Красногоровку, Широкино, Пески, две ротации в ДАП, Авдеевку... С ним же "Кол" оставался до конца.

6 сентября днем в СБУ опровергли информацию СМИ о гибели своего сотрудника. Во время спецоперации погиб именно военный разведчик.