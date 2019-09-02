В первый день учебного года боевики семь раз обстреляли позиции ОС

Сегодня в результате вражеского обстрела на Донбассе погиб украинский военный.

Сегодня в результате обстрела со стороны боевиков российских оккупационных войск на Донбассе погиб военнослужащий из состава Объединенных сил.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра Объединенных сил в Facebook

"На протяжении текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 7 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенного Минскими соглашениями оружия - артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружению БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в вечерней сводке.

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В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 6 обстрелов позиций Объединенных сил:

три раза недалеко от Водяного с направления Ужовки - из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; вблизи Гранитного с направления Тельманово - из запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, а также крупнокалиберных пулеметов; недалекот Лебединского с направления Ужовки - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; вблизи Новомихайловки с направления Луганского - из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил обстрел позиций Объединенных сил вблизи Новотошковского из вооружения БМП, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Как сообщал УНИАН, вследствие вражеского обстрела в понедельник, 2 сентября, на Донбассе погиб 24-летний украинский военный Андрей Проценко.