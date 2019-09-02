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Боевики убили на Донбассе 24-летнего украинского военного

14:14, 02 сентября 2019
Война
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Погибшему было всего 24 года / фото pixabay.com

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Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ на своей странице в Facebook. 

Боец погиб в результате вражеского обстрела в понедельник, 2 сентября. Он служил в Воздушных силах ВСУ. 

Погибший родом из Винницкой области, жил в селе Бохоники. 

Как сообщал штаб ООС, 2 сентября в районе проведения Операции Объединенных сил на Донбассе в результате вражеского обстрела один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил ранение, не совместимое с жизнью.

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Теги: #смерть#Донбасс#ВСУ