Боевики убили на Донбассе 24-летнего украинского военного
14:14, 02 сентября 2019Война
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Обстоятельства смерти бойца не раскрываются.
Погибшему было всего 24 года / фото pixabay.com
На Донбассе погиб 24-летний украинский военный Андрей Проценко.
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Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ на своей странице в Facebook.
Боец погиб в результате вражеского обстрела в понедельник, 2 сентября. Он служил в Воздушных силах ВСУ.
Погибший родом из Винницкой области, жил в селе Бохоники.
Как сообщал штаб ООС, 2 сентября в районе проведения Операции Объединенных сил на Донбассе в результате вражеского обстрела один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил ранение, не совместимое с жизнью.
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