Станица Луганская: Украинская сторона демонтирует последние укрепления для ремонта моста

Украинские военные готовы дать адекватный ответ в случае обострения ситуации на участке разведения №1.

Украинская сторона готова к началу работ на разрушенном участке моста в Станице Луганской.

Об этом сообщается на странице операции Объединенных сил в Facebook со ссылкой на украинскую сторону Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

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"Сегодня, 2 сентября, по состоянию на 09.00 украинская сторона начала демонтаж последнего фортификационного сооружения, расположенного в районе КПВВ "Станица Луганская" и готова к началу работ, непосредственно, на разрушенном участке моста", – говорится в сообщении.

Отмечается, что вооруженные формирования РФ и их наемники инженерные работы по демонтажу не проводят, а наоборот укрепляют временные сооружения синего цвета с надписью СЦКК.

"Заметим, что в процессе очистки украинской стороной указанного участка территории от фортификационных сооружений, подразделениями Объединенных сил продолжается оборудование опорных пунктов на данном участке линии соприкосновения. В случае обострения ситуации на участке разведения №1, Объединенные силы дадут адекватный ответ", – отметили в штабе ООС.

Как сообщал УНИАН, разведение сил со стороны Вооруженных сил Украины и боевиков российско-оккупационных войск в районе Станицы Луганской началось 26 июня и завершилось 30 июня.

8 июля президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова в одностороннем порядке начать восстановление разрушенного моста в Станице Луганской, если в течение недели со стороны оккупированных территорий не начнется демонтаж бетонных укреплений.

18 июля на то время представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе Роман Бессмертный сообщил, что участники группы приняли решение о демонтаже фортификационных сооружений у моста в Станице Луганской и его восстановление.

1 августа украинские саперы приступили к разминированию территорий, прилегающих к мосту.

24 августа украинская сторона СЦКК заявила, что оккупационная власть отказывается демонтировать фортификационные сооружения вблизи Станицы Луганской, что не позволяет начать ремонт разрушенной части моста.

29 августа пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ, экс-президента Леонида Кучмы Дарка Олифер сообщила, что боевики установили возле моста в Станице Луганской новое фортификационное сооружение.