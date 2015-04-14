Из зоны АТО вернутся около 50 тысяч ветеранов - эксперт

Об этом сказал на брифинге социальный психолог Олег Покальчук, передает корреспондент УНИАН.

При этом эксперт отметил, что, по его мнению, эта цифра будет больше, ведь немало тех, кто в начале был в незарегистрированных вооруженных формированиях. По его словам, «хорошая новость в том, что все эти люди достаточно харизматичны и объединены мощной энергетикой выживания, прежде всего, успеха личностного, и они привнесут в общество элемент решительности, выразительности».

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Покальчук отметил, что появится немало проблем, характерных для всех стран, где есть ветераны разных войн, хотя небольшая часть из них будет иметь чисто украинскую специфику. По его словам, «люди решительные, выразительные, которые привыкли к действию, к активному поведению, возвращаются в общество», которое живет какой-то достаточно размеренной жизнью. Он добавил, что для них может быть неожиданным контрастом то, что их называли героями, отважными, обещали блага, мол, вы только выживите, а когда вернутся обратно, то все сведется к минимуму. Покальчук отметил, что, хотя эти люди и понимают всю эту ситуацию, но «эмоции - это такая вещь, которая разуму не очень подчиняется, поэтому, конечно, разочарование и обида будут присутствовать», хотя и у общества также немало разочарований. По его словам, это может привести к росту депрессивных состояний и неврозов среди ветеранов.

Покальчук отметил, что можно уже сегодня прогнозировать рост преступности. «Опять же здесь ничего нового, вспомните или прочитайте про 90-е годы, когда в криминальный мир были интегрированы ветераны Афганистана - люди с боевым опытом, с определенным умением решать проблемы», - добавил он. При этом отметил, что эта история повторится, поскольку немалое количество людей, которые были мобилизованы из райцентров, останутся без работы. По его словам, поэтому их и будут искать различные преступные группировки.

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Покальчук добавил, что одной из проблем будет алкоголизм. По его словам, никак нельзя говорить, что украинское общество - антиалкогольное. Он отметил, что употребление алкоголя на фоне депрессивных состояний будет приводить к асоциальным видам поведения.

Покальчук отметил, что очень важно, чтобы тем, кто возвращается из АТО, «не врали, что им дадут много денег, счастья и много работы, поскольку, понятно, что этого не будет». «Люди нуждаются в откровенном разговоре. Потому что обещания будут не в радость, и в данном случае обернутся бедой, если они не будут выполнены. Тогда не пеняйте на деструктивное поведение», - добавил он.