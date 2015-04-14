Позиции сил АТО на выходных атаковали "кочующие" танки боевиков - Тымчук

В ночь с 12 на 13 апреля в районе н.п. Пески и Водяное позиции украинских войск атаковали «кочующие» танки террористов.

Об этом сообщает руководитель «Информационного сопротивления», народный депутат Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

Он отмечает, что ранее данные позиции обстреливались БМП-2 боевиков из 30-мм автоматических пушек, работала огневая группа из 3-х БМП-2.

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"Судя по точности и дальности стрельбы, боевиками применялся Т-72БА с новыми российскими «ночными» прицелами, выдвижение на огневую позицию и дальнейший отход прикрывали огнём танк Т-64Б и зенитная установка ЗУ-23-2", - говорится в сообщении.

В районе посёлка Донецкий (на Луганском направлении) тактические группы российско-террористических войск пытались просочиться вглубь боевых порядков украинских войск.

Огневая группа противника, применив стрелковое оружие, гранатомёты попыталась прикрыть проход другой группы в стык между позициями двух украинских подразделений. Однако выдвижение этой группы было вовремя замечено украинскими военнослужащими, был открыт огонь и её движение вглубь наших боевых порядков было остановлено, после чего обе группы боевиков отошли на исходный рубеж.