Боевики обстреляли позиции "Азова" из танков и минометов
Утром в понедельник, 13 апреля, боевики из танков и минометов обстреляли позиции бойцов полка "Азов".
Об этом говорится в сообщении пресс-службы полка на странице в соцсети.
"В 5.30 утра террористы, очевидно, не достаточно насладившись вчерашним, начали обстрел позиций "Азова" из танков и минометов", - говорится в сообщении.
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По предположению бойцов, "агрессия боевиков объясняется очень просто: как стало известно сегодня, в результате вчерашнего боя азовцы ликвидировали двух террористов - пулеметчика и снайпера".
Как сообщал УНИАН, всего 12 апреля с 18:00 до 00:00 боевики осуществили 18 обстрелов украинских войск в зоне АТО.
О 5,30 ранку терористи, вочевидь, не достатньо насолодившись вчорашнім, знову почали обстріл позицій "Азову&qu.. http://t.co/iVfkwW8VTs
— Полк Азов (@Polk_Azov) April 13, 2015