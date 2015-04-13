Боевики обстреляли позиции "Азова" из танков и минометов

Об этом говорится в сообщении пресс-службы полка на странице в соцсети.

"В 5.30 утра террористы, очевидно, не достаточно насладившись вчерашним, начали обстрел позиций "Азова" из танков и минометов", - говорится в сообщении.

Читайте такжеБоевики применили фосфорные боеприпасы под Донецком - батальон "Крым"

По предположению бойцов, "агрессия боевиков объясняется очень просто: как стало известно сегодня, в результате вчерашнего боя азовцы ликвидировали двух террористов - пулеметчика и снайпера".

Как сообщал УНИАН, всего 12 апреля с 18:00 до 00:00 боевики осуществили 18 обстрелов украинских войск в зоне АТО.