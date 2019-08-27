"Быстро и прицельно": в сети показали, как силы ООС утихомиривают оккупантов на Донбассе (видео)

Кучность стрельбы была улучшена благодаря дронам.

В сети появилось очередное видео успешного удара сил ООС по позициям оккупантов на Донбассе.

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Как сообщает фонд «Вернись живым» на своей странице в Facebook, меткие выстрелы осуществили минометчики 20-го ОМПб 93-й ОМбр.

«В тот вечер боевики обстреливали наши позиции из ПТРД, АГС, РПГ и стрелкового оружия. Поэтому пришлось утихомиривать противника. Работать надо было быстро и прицельно, чтобы не успели вычислить нашу позицию. На видео - результат работы минометчиков 20-го ОМПб 93-й ОМбр», – говорится в сообщении.

Отмечается, что кучность стрельбы была улучшена благодаря дронам.

Видео: Rustam Mustafaev, Фонд "Вернись живым"