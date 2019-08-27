цей матеріал доступний українською

"Быстро и прицельно": в сети показали, как силы ООС утихомиривают оккупантов на Донбассе (видео)

19:03, 27 августа 2019
Война
448 0
Силы ООС ответили на нарушения режима тишины / скриншот

Читайте такжеОфицер ВСУ показала умершего при неизвестных обстоятельствах террориста "ЛНВ"

Как сообщает фонд «Вернись живым» на своей странице в Facebook, меткие выстрелы осуществили минометчики 20-го ОМПб 93-й ОМбр.

«В тот вечер боевики обстреливали наши позиции из ПТРД, АГС, РПГ и стрелкового оружия. Поэтому пришлось утихомиривать противника. Работать надо было быстро и прицельно, чтобы не успели вычислить нашу позицию. На видео - результат работы минометчиков 20-го ОМПб 93-й ОМбр», – говорится в сообщении.

Отмечается, что кучность стрельбы была улучшена благодаря дронам.

Видео: Rustam Mustafaev, Фонд "Вернись живым"

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Донбас#ЗСУ