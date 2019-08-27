Офицер ВСУ показал умершего при неизвестных обстоятельствах террориста "ЛНР"

Умерший террорист Александр Куренной был родом из Брянки Луганской области.

Террорист "ЛНР" Александр Куренной умер при неизвестных обстоятельствах 25 августа.

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О смерти боевика сообщил офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц) на своей странице в Facebook.

Он также напомнил, что Куренной значился в списках сайта "Миротворец". Согласно данным на странице боевика, ему было 32 года. Он был родом из Брянки Луганской области.

"200 бригада. 25.08.19 Куренной Александр из Брянки. Обстоятельства требуют уточнения. Все будет Украина и победа за нами!", - говорится в сообщении.

Ранее Анатолий Штефан сообщил, что в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе был ликвидирован террорист "ДНР" Олег Резников.