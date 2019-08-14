Офицер ВСУ показал ликвидированного на Донбассе боевика "ДНР"

О гибели террориста стало известно в понедельник, 12 августа.

В зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе был ликвидирован террорист "ДНР" Олег Резников.

Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) на странице в Facebook, опубликовав фото боевика.

О гибели террориста стало известно в понедельник, 12 августа. "Бригада 200 пополнилась Резниковым Олегом из Донецка. Обстоятельства смерти требуют уточнения", – написал Штефан.

Ранее УНИАН сообщал, что офицер ВСУ Анатолий Штефан раскрыл масштабные потери оккупантов за июнь на Донбассе.