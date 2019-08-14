Офицер ВСУ показал ликвидированного на Донбассе боевика "ДНР"
02:59, 14 августа 2019Война
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О гибели террориста стало известно в понедельник, 12 августа.
REUTERS
В зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе был ликвидирован террорист "ДНР" Олег Резников.
Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) на странице в Facebook, опубликовав фото боевика.
О гибели террориста стало известно в понедельник, 12 августа. "Бригада 200 пополнилась Резниковым Олегом из Донецка. Обстоятельства смерти требуют уточнения", – написал Штефан.
Ранее УНИАН сообщал, что офицер ВСУ Анатолий Штефан раскрыл масштабные потери оккупантов за июнь на Донбассе.
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