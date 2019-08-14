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Офицер ВСУ показал ликвидированного на Донбассе боевика "ДНР"

02:59, 14 августа 2019
Война
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REUTERS

Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) на странице в Facebook, опубликовав фото боевика.

О гибели террориста стало известно в понедельник, 12 августа. "Бригада 200 пополнилась Резниковым Олегом из Донецка. Обстоятельства смерти требуют уточнения", – написал Штефан.

Ранее УНИАН сообщал, что офицер ВСУ Анатолий Штефан раскрыл масштабные потери оккупантов за июнь на Донбассе.

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Теги: #Донбасс#ВСУ#война#боевики на Донбассе