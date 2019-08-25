Вечная память: стало известно имя погибшего на Донбассе украинского военного (фото, видео)

Погибший сегодня в результате обстрелов на Донбассе - 20-летний военнослужащий из Тернопольской области

Погибший сегодня в районе проведения операции Объединенных Сил военный был родом из Тернопольской области.

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Об этом сообщается на странице Лановецкого районного военного комиссариата в Facebook.

«25 августа во время исполнения обязанностей военной службы в зоне проведения операции Объединенных сил погиб наш земляк, военнослужащий 35-й бригады морской пехоты Вооруженных Сил Украины Собко Виталий Олегович», - говорится в сообщении.

Как сообщает местное издание «Терминово», Виталий Собко родом из Барсуков Лановецкого района. Перед службой в армии жил в Тернополе. 27 марта ему исполнилось 20 лет.

Как сообщал УНИАН, 25 августа в районе проведения операции Объединенных сил во время обстрелов четверо военнослужащих Вооруженных Сил Украины получили ранения различной степени тяжести. Во время эвакуации в медицинское учреждение один из них от полученных ранений скончался.