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Вечная память: стало известно имя погибшего на Донбассе украинского военного (фото, видео)

19:33, 25 августа 2019
Война
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Виталий Собко родом из Барсуков Лановецкого района / фото УНИАН

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Об этом сообщается на странице Лановецкого районного военного комиссариата в Facebook.

«25 августа во время исполнения обязанностей военной службы в зоне проведения операции Объединенных сил погиб наш земляк, военнослужащий 35-й бригады морской пехоты Вооруженных Сил Украины Собко Виталий Олегович», - говорится в сообщении.

Как сообщает местное издание «Терминово», Виталий Собко родом из Барсуков Лановецкого района. Перед службой в армии жил в Тернополе. 27 марта ему исполнилось 20 лет.

фото terminovo.te.ua
фото terminovo.te.ua
фото terminovo.te.ua

Как сообщал УНИАН, 25 августа в районе проведения операции Объединенных сил во время обстрелов четверо военнослужащих Вооруженных Сил Украины получили ранения различной степени тяжести. Во время эвакуации в медицинское учреждение один из них от полученных ранений скончался.

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Теги: #война на Донбассе#гибель военных