Под Иловайском погибли более тысячи человек - Геращенко

Об этом он сказал во время общения с журналистами в кулуарах Рады, сообщает 112.ua.

"Следственная комиссия ВР превратиться в "болтологию" и пиар отдельных личностей. У нас уже была следственная комиссия по Иловайску. Погибло больше тысячи человек, а ответ "извините", "до свиданья", нигде его нет. Ответственный за это господин Сенченко, представитель Юлии Тимошенко, уже не депутат. Все. Задайте этот вопрос, результаты деятельности следственных комиссий ВР, которые были. Почему их нет? Почему те, кто ответственный были за их работу, не доводили их до конца? ", - отметил Геращенко.

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По его словам, это вопрос качества работы парламента и депутатов, которые в него избраны.

Как сообщал УНИАН, ранее в прокуратуре заявили, что в Иловайске погибли более 360 украинских военных, более полутысячи бойцов АТО получили ранения, 180 человек до сих пор считаются пропавшими без вести.

Напомним, в конце августа в Иловайске силы АТО попали в окружение российских войск. В ходе боев украинские войска понесли большие потери. По словам экс-главы ВСК Сенченко, при выходе из Иловайского котла погибли как минимум 300 человек.

В конце февраля спикер АТО Андрей Лысенко признал, что в Иловайске был "классический котел". Об этом он заявил в ходе традиционного ежедневного брифинга, отвечая на вопрос, был ли котел в Дебальцево.