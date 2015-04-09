Вчера вечером боевики 13 раз обстреляли позиции украинских войск - пресс-центр АТО

Как сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook, наиболее интенсивные обстрелы произошли в Донецкой области в районе населенных пунктов Пески, Широкино и Бердянское. Причем российско-террористические войска продолжали применить запрещенные Минскими соглашениями образцы вооружения.

В районе поселка Пески около 18.00 боевики обстреляли украинские позиции из минометов калибра 120 миллиметров, а с 19.15 до 20.00 стреляли из 120-миллиметровых минометов и артиллерии калибра 122 миллиметра по позициях неподалеку от населенного пункта Бердянское.

Читайте такжеБоевики угрожают через неделю "убивать укропов" в Песках

В районе Авдеевки и Майорска террористы во время вооруженных провокаций применяли автоматические гранатометы и стрелковое оружие.

Около 20.00 над населенным пунктом Водяное в направлении поселка Опытное на высоте 800 м был зафиксирован разведывательный полет беспилотника.

В Луганской области в 23.45 возле населенного пункта Крымское произошло боевое столкновение.

Ранее УНИАН сообщал, что боевики из запрещенного оружия обстреляли позиции сил АТО в секторе "М".