Боевики из запрещенного оружия обстреляли позиции сил АТО в секторе "М"

Об этом сообщил пресс-офицер сектора "М" Дмитрий Горбунов, пишет 0629.

В среду с 10 часов утра до 18:00 со стороны формирований "ДНР" произведено 4 обстрела позиций сил АТО.

Два обстрела производилось с использованием минометов. Один из них, в 16:42, велся с применением запрещенного минскими договоренностями миномета калибром 120 мм.

Два обстрела по позициям украинских силовиков велись с использованием стрелкового оружия.

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Пострадавших среди личного состава ВСУ, НГУ нет.

Над сектором "М" пролетов БПЛА на данный момент не зафиксировано.