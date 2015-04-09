Боевики из запрещенного оружия обстреляли позиции сил АТО в секторе "М"
01:24, 09 апреля 2015Война
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Вооруженные формирования "ДНР" вернулись к использованию минометов 120 мм при обстрелах в Широкино.
REUTERS
Об этом сообщил пресс-офицер сектора "М" Дмитрий Горбунов, пишет 0629.
В среду с 10 часов утра до 18:00 со стороны формирований "ДНР" произведено 4 обстрела позиций сил АТО.
Два обстрела производилось с использованием минометов. Один из них, в 16:42, велся с применением запрещенного минскими договоренностями миномета калибром 120 мм.
Два обстрела по позициям украинских силовиков велись с использованием стрелкового оружия.
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Пострадавших среди личного состава ВСУ, НГУ нет.
Над сектором "М" пролетов БПЛА на данный момент не зафиксировано.
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