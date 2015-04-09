Боевики имеют на вооружении 110 систем ПВО и 700 танков - командование АТО

Об этом сообщил заместитель командующего АТО Валентин Федичев в информационном центре Донецкой областной военно-гражданской администрации в Краматорске, передает Еспресо.TV.

"С оккупированных территорий Донецкой и Луганской области обязаны уйти 9 тыс. военнослужащих регулярных ВС РФ, а также должна быть выведена вся военная техника, которую РФ незаконно привлекла на территорию суверенного государства, а это почти 700 танков, свыше 1100 ББМ, почти 600 артиллерийских систем, более 380 РСЗО и 110 средств ПВО", - сказал Федичев.

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По его словам, 7 апреля в Луганск прибыло до 40 единиц военной техники, в частности, до 10 танков. 6 апреля в Новогригорьевку (недалеко от Дебальцево) прибыли две роты военнослужащих РФ.

"В Ростовской области проходят учения по ведению боевых действий в условиях города. В учениях принимают участие более 1500 военнослужащих подразделений специального назначения ВС РФ", - рассказал полковник.