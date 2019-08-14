"Сначала думали, что это снайпер": в бригаде морской пехоты рассказали подробности ранения бойца, который умер в больнице Днепра

Там заявили, что не могут утверждать, что боец совершил самоубийство.

В пресс-службе 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского не могут подтвердить, что сержант Дмитрий Дашковец, который умер в больнице в результате ранения в голову, совершил самоубийство.

Там рассказали, что когда только нашли тело, подумали, что боец погиб от пули снайпера.

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«Мы не можем ничего утверждать, потому что расследование проводит военная служба правопорядка. Во время того, когда его нашли с ранением, сначала подумали, что это сделал снайпер. После того, когда детально осмотрели место боевого поста, то было установлено, что, вероятнее всего, это было неосторожное обращение с оружием. Утверждать, что это было самоубийство или что-то другое мы не можем», - заявили в бригаде, отметив, что погибший не был морским пехотинцем, а был прикомандирован в воинскую часть.

По факту гибели военнослужащего во время боевого дежурства проводится досудебное расследование соответствующими правоохранительными органами.

Как сообщал УНИАН, 12 августа в больнице Днепра умер военнослужащий Вооруженных сил Украины Дмитрий Дашковец, который 9 августа получил тяжелое ранение в голову в районе Широкино Донецкой области.

В Telegram-канале "Начштаба" сообщили, что военный совершил самоубийство. По их информации, причиной стала ссора с женой, которая запрещала мужу видеться с дочерью.