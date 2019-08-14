Не от вражеской пули: в ВСУ рассказали о ранении бойца, который умер в больнице Днепра

Огнестрельное ранение в голову военный мог получить в результате неосторожного обращения с оружием. Проводится расследование.

Сержант Дмитрий Дашковец, который умер в больнице имени Мечникова в Днепре, получил ранения не из-за вражеских обстрелов.

Об этом сообщили в 36-й отдельной бригаде морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского.

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Там отметили, что огнестрельное ранение в голову военный мог получить вследствие неосторожного обращения с оружием.

"Командование части сообщает, что травмы, которые получил военнослужащий во время боевого дежурства и которые в дальнейшем привели к его смерти не были результатом огневого поражения со стороны противника. Вероятно, ранение могло быть следствием неосторожного обращения с личным оружием", - говорится в сообщении.

Сейчас правоохранительные органы проводят расследование инцидента, отметили в бригаде.

В то же время, в Telegram-канале "НачШтаба" сообщили, что военный совершил самоубийство. По их информации, причиной стала ссора с женой, которая не давала мужчине видеться с дочерью.

Как сообщал УНИАН, Дмитрий Дашковець скончался в больнице 12 августа. Врачи в течение трех суток боролись за его жизнь.

Боец был родом из пгт Мирополь Житомирской области. У него остались жена и ребенок.