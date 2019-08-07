Генштаб: Шесть украинских военных погибли, еще девять ранены с начала «хлебного перемирия» на Донбассе

В районе проведения операции Объединенных сил в Донецкой и Луганской областях с 21 июля установлено так называемое «хлебное перемирие».

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявил, что шесть украинских военных погибли, еще девять ранены с начала объявления так называемого «хлебного перемирия» на Донбассе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил после совещания главы государства с силовиками из-за обстрела, осуществленного боевиками 6 августа в районе Павлополя на Донбассе, в результате которого погибли четверо украинских военных.

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«С начала объявленного перемирия в зоне проведения операции Объединенных сил погибли шесть украинских военнослужащих, включая четырех погибших вчера, и ранены были девять военнослужащих», - заявил он.

Как сообщал УНИАН, 6 августа, пресс-секретарь Минобороны сообщил, что с начала суток на Донбассе в результате обстрелов оккупантов погибли четверо военнослужащих Вооруженных сил Украины.

В районе проведения операции Объединенных сил в Донецкой и Луганской областях с 21 июля установлено так называемое «хлебное перемирие».