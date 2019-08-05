На Донбассе боевики два раза нарушили "тишину", боец ООС пострадал от подрыва на взрывном устройстве

Боевики совершили обстрел позиций Объединенных сил вблизи Водяного и неподалеку от Южного.

Сегодня боевики на Донбассе два раза нарушили запрет на использование оружия, один украинский военнослужащий ранен в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве.

Об этом говорится в сообщении на странице операции Объединенных сил в Facebook.

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"В течение суток подразделения ОС придерживаются устойчивого режима прекращения огня. Между тем, враг дважды нарушил запрет на использование любого оружия. Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники обстреливали позиции украинских подразделений из стрелкового оружия", - отмечается в сводке.

Так, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник совершил обстрел позиций Объединенных сил вблизи Водяного по направлению Уживки, а также в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" были обстреляны позиции защитников неподалеку от Южного по направлению шахты им. Гагарина.

"Вследствие подрыва на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий получил ранения", - добавили в штабе.

Также отмечается, что 4 августа по подозрению в участии в составе вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников были задержаны и переданы в правоохранительные органы три человека. Кроме того, накануне 38 лицам было отказано в пропуске через линию разграничения.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки, 4 августа, оккупанты на Донбассе 6 раз нарушили режим прекращения огня.