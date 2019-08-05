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Боевики на Донбассе 6 раз нарушали запрет на использование оружия

07:41, 05 августа 2019
Война
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Потерь с украинской стороны не зафиксировано / mil.gov.ua

Как сообщает в Facebook пресс-центр штаба операции Объединенных сил, во время обстрелов боевики один раз применили запрещенное Минскими соглашениями оружие - минометы калибра 82 мм.

Противник также обстреливал украинские позиции из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил шесть обстрелов позиций Объединенных сил вблизи Верхнеторецкого, Песков, Лебединского, Водяного.

За минувшие сутки потерь с украинской стороны не зафиксировано.

С начала текущих суток враг два раза обстрелял позиции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг совершил один обстрел позиций украинских защитников вблизи Водяного.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны один раз неподалеку от Южного.

Объединенные силы надежно контролируют противника на линии столкновения, соблюдая при этом условия прекращения огня.

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