Боевики на Донбассе 6 раз нарушали запрет на использование оружия
На Донбассе оккупанты 6 раз нарушили режим прекращения огня.
Как сообщает в Facebook пресс-центр штаба операции Объединенных сил, во время обстрелов боевики один раз применили запрещенное Минскими соглашениями оружие - минометы калибра 82 мм.
Противник также обстреливал украинские позиции из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.
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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил шесть обстрелов позиций Объединенных сил вблизи Верхнеторецкого, Песков, Лебединского, Водяного.
За минувшие сутки потерь с украинской стороны не зафиксировано.
С начала текущих суток враг два раза обстрелял позиции Объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг совершил один обстрел позиций украинских защитников вблизи Водяного.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны один раз неподалеку от Южного.
Объединенные силы надежно контролируют противника на линии столкновения, соблюдая при этом условия прекращения огня.