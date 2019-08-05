ВСУ никогда больше не позволят оккупантам ступать в освобожденных городах Донбасса - Сирский

В этот день пять лет тому назад от оккупантов была освобождена Марьинка.

Военнослужащие Вооруженных сил Украины никогда больше не позволят российским оккупантам ступать в освобожденных городах Донбасса.

Об этом говорится в приветствии командующего Объединенными силами Александра Сирского ко Дню освобождения Марьинки от пророссийских террористов, сообщает пресс-центр ООС в социальной сети Facebook.

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"Уважаемые жители Марьинки! Пять лет назад, 5 августа, благодаря успешным действиям военнослужащих - участников антитеррористической операции и местного населения был освобожден от вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников город Марьинка", - напомнил Сирский.

"Сегодня вы чувствуете себя свободными гражданами Украинского государства и хозяевами родной нашей землИ. Наша армия изменилась, стала боеспособной и мы, военнослужащие Объединенных сил, никогда больше не позволим захватчикам ступать по нашей земле", - подчеркнул он.

"Вечная память украинским воинам и мирным гражданам, погибшим во время проведения антитеррористической операции и операции Объединенных сил на Востоке страны. Слава и честь защитникам, патриотам, волонтерам и всем, кто, не жалея сил защищает родную землю", - заявил Сирский.