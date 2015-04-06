Противоречия между боевиками перерастают в вооруженные столкновения - Лысенко
13:33, 06 апреля 2015Война
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Между боевиками из-за ухудшения финансового обеспечения обостряются внутренние противоречия, перерастающие в вооруженные столкновения.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь АТО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.
«По оперативной информации, из-за ухудшения финансового обеспечения и снижения морально-психологического состояния в рядах незаконных вооруженных формирований, среди боевиков обостряются внутренние противоречия, перерастающие в вооруженные столкновения», - сказал он.
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«Один из таких эпизодов произошел на блокпосту незаконных вооруженных формирований в с. Красноармейское Новоазовского района Донецкой области (оккупированная территория), где между боевиками произошла ссора, которая переросла в стрельбу», - добавил Лысенко.
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