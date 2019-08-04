Оккупанты на Донбассе применили минометы

Потерь среди украинских военных нет.

Сегодня на Донбассе российско-оккупационные войска уже четыре раза обстреляли украинские позиции на линии боевого соприкосновения.

Об этом говорится в сводке Министерства обороны Украины относительно обстановки в районе проведения операции Объединенных сил.

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Отмечается, что сразу после полуночи по направлению от пгт Пантелеймоновка оккупанты провели минометный обстрел защитников Верхнеторецкого, всего враг выпустил 10 мин калибра 82 мм.

Сообщается, что также ночью оккупанты вели провокационные обстрелы из стрелкового оружия в районе Широкино и дважды вблизи населенного пункта Пески.

«Потерь с начала текущих суток в результате вражеских обстрелов среди наших героев нет. Защитники Украины соблюдают «режим тишины» и находятся наготове к любым коварным и провокационным действиям со стороны российско-оккупационных войск», - добавили в ведомстве.