В Дебальцево к боевикам прибыл эшелон "гуманитарки"
3 апреля на железнодорожную станцию Дебальцево прибыли железнодорожные платформы, накрытые брезентом.
Об этом сообщил заместитель командующего АТО полковник Валентин Федичев, пишет Украинская правда.
"В районе станции действует строгий пропускной режим, охрану осуществляет российское подразделение, - местных боевиков и жителей Дебальцево в район стоянки эшелона не допускают", - отметил он.
По словам Федичева, руководители "ДНР" в Дебальцево озвучили официальную версию содержимого груза: "гуманитарная помощь".
Также он сообщил, что для ведения провокационных обстрелов жилых кварталов и позиций сил АТО вокруг Донецка - на улице Нижневартовской, в Петровском районе - развернута батарея 120-мм минометов.
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"Среди личного состава батареи присутствуют российские военные, командование подчиняется и контролируется представителями ФСБ РФ. Огонь батареи планируется корректировать с помощью БПЛА", – отметил Федичев.
По его словам, основное направление огня – города Марьинка и Красногоровка.