В Дебальцево к боевикам прибыл эшелон "гуманитарки"

Об этом сообщил заместитель командующего АТО полковник Валентин Федичев, пишет Украинская правда.

"В районе станции действует строгий пропускной режим, охрану осуществляет российское подразделение, - местных боевиков и жителей Дебальцево в район стоянки эшелона не допускают", - отметил он.

По словам Федичева, руководители "ДНР" в Дебальцево озвучили официальную версию содержимого груза: "гуманитарная помощь".

Также он сообщил, что для ведения провокационных обстрелов жилых кварталов и позиций сил АТО вокруг Донецка - на улице Нижневартовской, в Петровском районе - развернута батарея 120-мм минометов.

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"Среди личного состава батареи присутствуют российские военные, командование подчиняется и контролируется представителями ФСБ РФ. Огонь батареи планируется корректировать с помощью БПЛА", – отметил Федичев.

По его словам, основное направление огня – города Марьинка и Красногоровка.