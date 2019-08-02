За прошедшие сутки боевики 5 раз обстреляли позиции ООС, один военный получил ранения

Обстрелы зафиксированы в районах населенных пунктов Павлополь, Красногоровка, Водяное, Крымское и Попасная.

За прошедшие сутки, 1 августа, боевики на Донбассе 5 раз нарушили режим прекращения огня.

Оккупанты обстреливали позиции украинских подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщили в штабе операции Объединенных сил.

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Обстрелы зафиксированы в районах населенных пунктов Павлополь, Красногоровка, Водяное, Крымское и Попасная.

В результате вражеских обстрелов один военнослужащий получил ранения.

От начала текущих суток обстрелы позиций Объединенных сил не зафиксированы.

"Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, придерживаясь при этом условий прекращения огня", - отметили в штабе.

Как сообщал УНИАН, в районе проведения операции Объединенных сил в Донецкой и Луганской областях с 00:01 21 июля установлен "режим тишины". В штабе ООС подчеркнули, что подразделения Объединенных сил будут "адекватно отвечать" на вражеские обстрелы в случае нарушения оккупантами режима прекращения огня.