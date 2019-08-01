Боевики на Донбассе четыре раза нарушили перемирие, ранен военный

В течение суток украинские подразделения придерживаются устойчивого режима прекращения огня.

С начала сегодняшних суток боевики российско-оккупационных войск четыре раза нарушили режим тишины.

Об этом сообщил пресс-центр Объединенных сил.

"В течение суток подразделения ОС соблюдают устойчивый режим прекращения огня. Зато враг четыре раза нарушил запрет на использование любого оружия. Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники обстреливали позиции наших подразделений из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил два обстрела позиций Объединенных сил, применяя крупнокалиберный пулемет: вблизи Павлополя с направления Украинского и рядом с Красногоровкой из направления Трудовского.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны два раза: недалеко от Попасной с направления Молодежного, применяя автоматический гранатомет и стрелковое оружие, и окрестности Крымского с направления Пришиба, применяя крупнокалиберный пулемет.

Как сообщили в штабе, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение.

Как сообщал УНИАН, в районе проведения операции Объединенных сил в Донецкой и Луганской областях с 00:01 21 июля установлен "режим тишины". В штабе ООС подчеркнули, что подразделения Объединенных сил будут "адекватно отвечать" на вражеские обстрелы в случае нарушения оккупантами режима прекращения огня.