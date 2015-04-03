Боевики вчера штурмовали две позиции сил АТО и 10 раз нарушали "режим тишины"

Об этом сообщает пресс-центр АТО в Facebook.

«В течение вчерашнего вечера, 2 апреля, ситуация в зоне АТО оставалась неспокойной. С 18 часов вечера и до полуночи зафиксировано 10 случаев нарушения бандформированиями режима прекращения огня», - говорится в сообщении.

Сообщается, что боевики в 18.40 обстреляли украинский опорный пункт вблизи Новгородского. А уже в 20.05 в течение 50 минут здесь произошло боевое столкновение. Бойцы АТО удержали позиции и отбросили силы противника.

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«Наши воины сдержали натиск боевиков и во время боевого столкновения на опорном пункте вблизи шахты Дутовка в 23.30. Бой длился до половины первого ночи», - сообщает пресс-центр.

Также, вдоль линии разграничения боевики из стрелкового оружия и гранатометов обстреляли позиции украинских военных вблизи населенных пунктов Широкино, Авдеевка, Гранитное, Опытное, Марьинка.