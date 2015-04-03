Москаль сообщил о снижении боевой активности в Луганской области

Как говорится в сообщении пресс-службы председателя Луганской областной военно-гражданской администрации Геннадия Москаля, в течение вчерашнего дня и минувшей ночи интенсивность боевых действий на контролируемой Украиной территории Луганской области снизилась, хоть полная тишина так и не наступила.

Огневые контакты зафиксированы в нескольких населенных пунктах на линии разграничения огня. Вчера вечером на окраине Крымского (Новоайдарский район вблизи автодороги "Бахмутка") периодически возникали перестрелки из автоматов между боевиками и украинскими силовиками. Возле Кряковки (Трехизбенского поселкового совета) после 21.00 вспыхнула перестрелка с применением автоматов и гранатометов. А в Станице Луганской опорный пункт украинских силовиков был обстрелян из автомата со стороны памятника Князю Игорю (берег Северского Донца, контролируемого боевиками).

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Во всех случаях боевые действия имели незначительный характер, никто из мирных жителей не пострадал, разрушений инфраструктуры и жилья нет, данные о раненых или погибших военнослужащих не поступали. В других традиционно «горячих точках» области хранилась боевая тишина.