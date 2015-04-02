Контактная группа обсуждает отвод танков и вооружений калибром до 100-мм

Об этом сообщила на странице в соцсети пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе, бывшего президента Леонида Кучмы Дарка Олифер. Она уточнила, что обсуждение проходит по инициативе украинской стороны .

Читайте такжеОсвобождение заложников на Донбассе должно пройти по формуле "всех на всех" - Кучма

По ее данным, чтобы снизить напряжение в регионе, "сейчас обсуждается взаимный отвод танков, 80-мм минометов, а также орудий калибром до 100 мм".

По словам пресс-секретаря, об этом предложении речь шла также накануне, "во время общения участников трехсторонней контактной группы и представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей в режиме видеоконференции".

Пресс-секретарь Леонида Кучмы рассказала, что речь идет о последовательном и синхронизированном по времени процессе.

"Этот вопрос обсуждается со всеми заинтересованными сторонами. Следует отметить, что это инициатива украинской стороны, она продолжает и расширяет минские договоренности, достигнутые 12 февраля", - сообщила пресс-секретарь.