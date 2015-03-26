ОБСЕ пока не может зафиксировать отвод тяжелого вооружения в зоне АТО

Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь миссии ОБСЕ Майкл Боцюркив.

Отвечая на вопрос, может ли миссия ОБСЕ зафиксировать отвод тяжелого вооружения, Майкл Боцюркив сказал: "Еще нет, но процесс продолжается, мы мониторим, мы видим много движения... Да, действительно, техника уехала, но мы должны проверить, куда отведена техника и где она находится".

По его словам, сначала обе стороны не предоставляли основной информации, которую требовала СММ по отводу тяжелого вооружения, но "сейчас мы видим некоторые положительные моменты".

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Майкл Боцюркив отметил, что в течение первых дней после подписания минских договоренностей миссия ОБСЕ видела движение тяжелого вооружения, но наблюдателям миссии надо было убедиться, что эти вооружения действительно отводятся, а также сколько их в реестрах, по каким маршрутам они будут отводиться и в каких местах находиться. В связи с этим миссия ОБСЕ запросила доступ к реестрам оборудования и местам, где эта техника будет парковаться.

"Итак, нам нужно было неоднократно приезжать в места дислокации этой техники и проверять, находится ли техника там и дальше. Для этого нам нужен был беспрепятственный и безопасный доступ и передвижение. Мы наблюдали много ее движения, и нам теперь надо проверить, на сколько она отведена и где она находится", - сказа Майкл Боцюркив.

Как сообщал УНИАН, Минскими договоренностями от 12 февраля предусмотрено прекращение огня на Донбассе с 15 февраля, а также отвод тяжелого вооружения от линии разграничения на Донбассе.