Оккупанты обустраивают дополнительные артиллерийские огневые позиции вблизи линии соприкосновения на Донбассе - Минобороны

По словам Гуцуляка, боевики готовятся к возможным провокационным обстрелам.

Российско-оккупационные войска интенсивно обустраивают дополнительные артиллерийские огневые позиции вблизи линии соприкосновения на Донбассе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.

По его словам, командование оккупантов повышает готовность к применению артиллерии соединений и частей 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) АК ВС РФ.

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«С 22 июля оккупанты активизировали подготовку артиллерийских подразделений, в т.ч. по сокращению сроков выдвижения на передовую из районов сосредоточения. При этом возросла интенсивность работ по оборудованию дополнительных артиллерийских огневых позиций вблизи линии соприкосновения», - сказал Гуцуляк.

Также, по сообщению разведки, в подконтрольных противнику «средствах массовой информации» возросло количество искаженных и ложных сообщений об агрессивности намерений командования операции Объединенных сил. Таким образом противник заблаговременно готовит оправдание возможных провокационных обстрелов позиций украинских подразделений, отметил Гуцуляк.

В то же время, сказал он, подразделения Объединенных сил находятся наготове любых провокаций со стороны врага на линии боевого соприкосновения.

Как сообщал УНИАН, в первый день "хлебного перемирие" на Донбассе ОБСЕ зафиксировало 75 нарушений режима прекращения огня.