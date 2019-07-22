Оккупанты нарушили перемирие на Донбассе, ВСУ понесли потери

С начала текущих суток обстрелов позиции Объединенных сил не зафиксировано.

Оккупанты вчера на Донбассе один раз нарушили режим тишины.

Как сообщает пресс-центр операции Объединенных сил, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи хутора Вольный боевики обстреляли позиции украинских защитников из вооружения БМП и крупнокалиберного пулемета.

Также в пресс-центре напомнили, что в результате подрыва на взрывном устройстве, установленном диверсионно-разведывательной группой противника, двое военнослужащих погибли и двое получили ранения.

По данным разведки, 21 июля один оккупант погиб и двое были ранены.

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С начала текущих суток обстрелов позиции Объединенных сил не зафиксировано.

Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня, отметили в пресс-центре.

Как сообщал УНИАН, с полуночи 21 июля в районе проведения операции Объединенных сил в Донецкой и Луганской областях был установлен «режим тишины».

17 июля Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе по результатам переговоров в Минске заявила о поддержке восстановления режима прекращения огня на востоке Украины с полуночи 21 июля.

18 июля представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам ТКГ Роман Бессмертный заявил, что достигнутая договоренность о «хлебном перемирии» впервые предусматривает запрет на ведение любого огня и ответственность сторон за его нарушение.