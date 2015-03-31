В штабе АТО заявили о постепенном уменьшении количества обстрелов
В течение сегодняшней ночи ситуация на востоке Украины существенно не изменилась. Количество обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований постепенно уменьшается.
Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.
Однако некоторые фактически никому не подконтрольные бандформирования и дальше продолжают единичные вооруженные провокации вдоль линии боевого соприкосновения.
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Так, с 18.00 понедельника до полуночи было зафиксировано 11 случаев нарушения режима тишины.
В Луганской области из 82-миллиметровых минометов в 18.00 боевики вели огонь по украинскому опорному пункту в районе поселка Сокольники, а в 18.20 обстреляли украинский блокпост в районе Крымского.
Вблизи Мариуполя в 19.20 и 19.50 противник применил 120-миллиметровые минометы по юго-западной окраине поселка Широкино.