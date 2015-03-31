Боевик "ДНР" рассказал подробности захвата Дебальцево российскими военными

Об этом он заявил в интервью Русской службе Би-Би-Си.

"Открою вам небольшую тайну. Вот, например, Дебальцево. В начале февраля мы приехали туда, базировались в Углегорске, на тяжелой технике выдвигались на свои позиции. Мы прокладывали эту дорогу к Логвиново. Но нас взяли в кольцо. Там было очень много украинских военных, которые противостояли нам. Но в итоге мы прорвались, взяли эту "шейку" в Логвиново, потому что в течение 3-5 дней приехали на помощь наши танки. Это российская армия, буряты. Благодаря им, благодаря этой тяжелой технике и взяли Дебальцево", - сказал Сапожников.

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Кроме того, он сообщил, что "со стороны "ЛНР" заходили танки и российские подразделения".

"Я думаю, это уже не секрет, это все уже признают, и русские признают. Я смотрю, и в интернете очень много информации: признали то, что русские служат, их частей очень много. То есть, в принципе, я сейчас не рассказываю это как секретную информацию. Это уже знают все. И благодаря российским подразделениям позиции удается быстро брать. Возле Дебальцево мы сами стояли и думали: ну вот, будем еще месяц здесь в "котле" их держать, мурыжить ... А в итоге взяли в течение трех дней", - сказал он.

При этом террорист сообщил, что помощь российских военных во время таких операций была фактически решающей. "Российские генералы, российские полковники. Они все решали", - уточнил боевик.

"Разумеется, всеми операциями, особенно такими крупномасштабными, как "котлы", руководят российские военные, российские генералы. Они создают планы совместно с нашими командирами. Мне часто приходилось бывать при штабе, приезжать, докладывать какую-то информацию. И координация происходит достаточно просто. Они вместе все это придумывают, вместе создают, а мы выполняем", - сказал Сапожников.

При этом он отказался назвать имена тех, кто руководил Дебальцевской операцией со стороны российской армии, так как это вызовет "резонанс в России".

По его мнению, США и Евросоюз специально не "пытаются вычислить" и "закрывают глаза" на наличие российских войск в Украине.

При этом Сапожников сообщил, что встречал только российских контрактников.

"Под Дебальцевом стояла бурятская часть, там были одни буряты. Они говорили, что все прекрасно знали, куда они едут, но официально было сказано: "Мы едем на учения". Рассказывали, что их перевозили ночью в вагонах, чтобы никто ничего не видел. И были, говорят, те, кто отказался ехать. Можно было спокойно сказать "нет". Но те, кто приехали, они приехали сюда добровольно и знали, на что идут", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 18 февраля президент Украины Петр Порошенко сообщил, что российская сторона выдвигала украинским военнослужащим в Дебальцево условия сдаться в плен и передать им всю военную технику.

Также президент заявил, что приказал вывести украинские силовые подразделения из Дебальцево.

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины из Дебальцево было выведено 2130 украинских военнослужащих.

По официальным данным, под Дебальцево украинские силовики потеряли 66 бойцов, более 300 получили ранения.