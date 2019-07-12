На Донбассе снайпер оккупантов убил украинского бойца (фото)

О дате и времени прощания будет сообщено дополнительно.

В зоне проведения ООС погиб украинский воин Владимир Салитра. 29-летний защитник Украины был родом из села Волица Жовковского района Львовской области.

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Как сообщается на странице Жовковской районной государственной администрации в Facebook, воина убил снайпер оккупантов.

"Герой проходил службу в 24-й отдельной механизированной бригаде имени короля Данила. Выражаем соболезнования близким и родным", – говорится в сообщении.

Как сообщала группа "Информационное сопротивление", в период со 2 по 8 июля 2019 года подтвержденные потери российских оккупационных войск на Донбассе составили семь человек.