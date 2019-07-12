На Донбассе снайпер оккупантов убил украинского бойца (фото)
14:23, 12 июля 2019Война
1093 0
О дате и времени прощания будет сообщено дополнительно.
Боец погиб от пули снайпера / facebook.com
В зоне проведения ООС погиб украинский воин Владимир Салитра. 29-летний защитник Украины был родом из села Волица Жовковского района Львовской области.
Читайте такжеПоявилось видео уничтожения вражеской "Гвоздики" на Донбассе
Как сообщается на странице Жовковской районной государственной администрации в Facebook, воина убил снайпер оккупантов.
"Герой проходил службу в 24-й отдельной механизированной бригаде имени короля Данила. Выражаем соболезнования близким и родным", – говорится в сообщении.
Как сообщала группа "Информационное сопротивление", в период со 2 по 8 июля 2019 года подтвержденные потери российских оккупационных войск на Донбассе составили семь человек.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter