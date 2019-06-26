Отвод сил в Станице Луганской не ослабляет оборонительные возможности ВСУ - штаб ООС (видео)

В ООС заявляют, что отдельные украинские подразделения изменили расположение собственных позиций.

Процесс разведения сил и средств в районе Станицы Луганской на линии разграничения не ослабляет оборонительные возможности Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

«В соответствии с решением о разведении сил на участке №1 «Станица Луганская», отдельные подразделения операции Объединенных сил изменили расположение собственных позиций в рамках выполнения ранее принятых Минских договоренностей», - говорится в сообщении.

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В то же время, наблюдение за процессом разведения сил на данном участке с обеих сторон осуществляют патрули Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на протяжении нескольких суток будет осуществлять постоянный мониторинг относительно выполнения обеими сторонами всех мероприятий разведения с последующим опубликованием подробного отчета.

«Командование операции Объединенных сил подчеркивает, что украинской стороной приняты все необходимые меры, чтобы процесс разведения сил и средств на участке №1 «Станица Луганская» не создавал опасности для жизни и здоровья мирного населения с обеих сторон линии разграничения. Процесс разведения сил и средств также не ослабляет оборонительные возможности наших подразделений на определенном участке», - заявили в штабе.