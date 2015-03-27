Боевики в Широкино обстреляли автомобиль с наблюдателями ОБСЕ

Об этом в комментарии УНИАН сообщил пресс-офицер сектора «М» Олег Сушинский.

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«Около 15 часов они обстреляли машину миссии ОБСЕ, которая там находилась на наблюдательном пункте и двигалась по деревне. К счастью, все остались живы и здоровы. Раненых нет», - сказал он.