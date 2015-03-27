Боевики в Широкино обстреляли автомобиль с наблюдателями ОБСЕ

19:01, 27 марта 2015
Война
3133

Боевики в Широкино обстреляли автомобиль с наблюдателями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, жертв и пострадавших нет.

REUTERS

Об этом в комментарии УНИАН сообщил пресс-офицер сектора «М» Олег Сушинский.

Читайте такжеВ Широкино от осколочного ранения погиб местный житель

«Около 15 часов они обстреляли машину миссии ОБСЕ, которая там находилась на наблюдательном пункте и двигалась по деревне. К счастью, все остались живы и здоровы. Раненых нет», - сказал он.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter