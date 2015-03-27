Боевики не допускают наблюдателей ОБСЕ к отведенной тяжелой технике

Об этом сообщил представитель штаба АТО Андрей Лысенко. По его словам, боевики продолжают препятствовать работе наблюдателей миссии ОБСЕ.

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"25 марта члены незаконного вооруженного формирования "ЛНР" отказали в доступе миссии ОБСЕ в город Перевальск Луганской области. Несмотря на то, что встреча с главарем боевиков, который контролирует этот город, была согласована, полевой командир незаконного вооруженного формирования "казаков" отказал наблюдателям в доступе, и агрессивно требовал покинуть территорию", - отметил Андрей Лысенко.

Также, сообщил представитель штаба АТО, боевики "ЛНР" неподалеку от Станицы Луганской направили автоматы на автомобиль миссии, что заставило наблюдателей покинуть местность.

Кроме того, по его словам, наблюдатели ОБСЕ посетили два места, где хранилась тяжелая техника незаконных вооруженных формирований, где боевики дважды отказывали наблюдателям в доступе к ней. Лишь с третьей попытки наблюдатели смогли проинспектировать один из складов, но другие здания с оружием остались закрытыми.

"Все эти инциденты в очередной раз подтверждают грубые нарушения минских договоренностей со стороны боевиков и их грубое отношение к миссии ОБСЕ", - резюмировал Андрей Лысенко.