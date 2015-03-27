В Станице Луганской зафиксированы перестрелки между боевиками и силами АТО

Как говорится в сообщении пресс-службы председателя Луганской областной военно-гражданской администрации Геннадия Москаля, в течение 26 марта и минувшей ночи огневая ситуация на контролируемой Украиной территории Луганской области снова ухудшилась.

Читайте такжеСилы АТО уничтожили штаб боевиков под Мариуполем (видео)

В Станице Луганской между боевиками и военными сил АТО неоднократно возникали перестрелки с использованием автоматов и гранатометов. В Крымском, в районе противотуберкулезного диспансера, не прекращались перестрелки из автоматов и пулеметов.

Окрестности Троицкого (где расположены опорные пункты украинских военных) ночью были обстреляны, предположительно, из артиллерии и минометов. Пострадавших среди мирного населения нет, информация о погибших или раненых военных не поступало. Также сказано, что продолжается восстановление поврежденных систем жизнеобеспечения в населенных пунктах на линии разграничения огня.

В Троицком энергетики сегодня поднимают перебитые высоковольтные линии, после чего электричество начнут разводить по отдельным улицам. В Золотом продолжают работать аварийные бригады газовиков, к концу дня подачу газа в город должны восстановить.