Трое военных в зоне боевых действий на Донбассе получили ранения и травмы - штаб

По данным штаба, боевики 34 раза нарушили режим прекращения огня.

В течение минувших суток, 27 июня, боевики ОРДЛО 34 раза обстреляли украинские позиции на Донбассе, в результате чего один украинский военнослужащий получил ранения, еще двое - боевое травмирование.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

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"27 июня вооруженные формирования Российской Федерации 34 раза нарушили режим прекращения огня. Из них 13 раз – с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 152 и 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм. Противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время обстрелов также двое украинских военных получили боевые травмы. Возле Станицы Луганской, где было проведено разведение сил, обстрелов не зафиксировано.

В то же время, по данным разведки, за минувшие сутки были ранены трое боевиков.

От начала текущих суток украинские позиции были обстреляны трижды – ни один из бойцов ВСУ не пострадал.

Напомним, 26 июня в Станице Луганской начался отвод сил и средств с передовых позиций со стороны ВСУ и боевиков "ЛНР". Впоследствии в ОБСЕ подтвердили, что обе стороны успешно осуществили разведения и сейчас будет происходить разминирование освобожденного участка.