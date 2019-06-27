Силы Нацполиции и Нацгвардии останутся в Станице Луганской после отвода армейских сил - МВД

Накануне состоялся первый этап разведения сил и средств со стороны украинских военных на участке № 1 "Станица Луганская".

Силы Министерства внутренних дел Украины будут продолжать нести службу в Станице Луганской, несмотря на отвод армейских сил в районе, заявил Директор Департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко.

Читайте такжеВолкер назвал "хорошим шагом" отвод украинских сил в Станице Луганской

«Я не знаю деталей переговоров контактной группы по разведению армейских сил в этом районе, но силы МВД Украины - Национальная полиция Украины и Национальная гвардия Украины - никуда оттуда не уходят и будут охранять безопасность, правопорядок и украинский суверенитет над этим населенным пунктом», – написал он в Facebook.

По словам Шевченко, сейчас полицейские батальона "Луганск-1" оказались на первой линии в районе КПВВ вместе с пограничниками и будут достойно нести службу.

Как сообщал УНИАН, 26 июня состоялся первый этап разведения сил и средств со стороны украинских военных на участке № 1 "Станица Луганская".

В штабе операции Объединенных сил заверили, что процесс разведения сил и средств в районе Станицы Луганской на линии разграничения не ослабляет оборонительные возможности Вооруженных сил Украины. Также в штабе заявили, что украинские подразделения улучшили положение и заняли выгодные рубежи после разведения сил в районе Станицы Луганской.

Сегодня российские оккупанты также завершили первый этап отвода своих подразделений в районе Станицы Луганской от линии разграничения.

Еще 21 сентября 2016 года в Минске было подписано Рамочное решение Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе о разведении сил и средств на линии разграничения. Документом предусмотрено разведение сил и средств в Золотом, Петровском и Станице Луганской. 1 октября 2016 года разведение сил состоялось в Золотом, 7 октября того же года – в Петровском.

Разведение сил в Станице Луганской неоднократно срывалось.