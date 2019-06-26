Оккупанты 21 раз обстреляли позиции украинских войск на Донбассе, в том числе из артиллерии и минометов

Российские оккупанты 21 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе, в том числе из артиллерии и минометов.

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Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook. "С начала суток враг 21 раз нарушил режим прекращения огня. Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили 12 обстрелов позиций Объединенных сил вблизи населенных пунктов Широкино, Старогнатовка, Каменка, в окрестностях Богдановки, в районе населенного пункта Павлополь, вблизи Новоселовки Второй, дважды Авдеевки, окрестности Песок и рядом с населенным пунктом Водяное.

Также в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил девять обстрелов позиций Объединенных сил вблизи Луганского, окрестности Крымского, Зайцево, Новолуганское, вблизи Гладосово и окрестности Южного.

"В течение суток потерь среди украинских военнослужащих нет. На обстрелы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются", - говорится в сообщении.