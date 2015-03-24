На еду для военных не хватает 677 миллионов гривень - Минобороны

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пресс-конференции сообщила директор Департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов Минобороны Нелли Стельмах.

Читайте такжеВ Минобороны разработали методичку для борьбы с пьянством в армии

«По питанию нам не хватает где-то 677 миллионов гривен... Учитывая прошедшую четвертую волну мобилизации, весенний призыв, который только начинается, 5-6 волны мобилизации и осенний призыв, я думаю, что наша армия будет насчитывать 250 000 человек, поэтому, не сегодняшний день, этого ресурса не совсем достаточно ...

Путей решения у нас два: либо перераспределить ресурсы внутри бюджета Минобороны, либо просить дополнительные финансовые ресурсы», - сказала Стельмах.

Она отметила, что соответствующая информация уже доведена до Министерства финансов.

По словам Стельмах, на питание военных государство выделило 2 млрд 184 млн грн. В целом же на тыловое обеспечение ВСУ выделено более 7 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, в госбюджете-2015 на финансирование армии предусмотрено 17,3 млрд грн.