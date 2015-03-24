В Минобороны заверили в обеспечении каждого бойца АТО шлемом и бронежилетом

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщила директор Департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов Министерства обороны Нелли Стельмах.

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«Когда кричат, что их сейчас нет, то это происходит по двум причинам: либо наши военные не подают официально заявки в службу тыла, которая эти шлемы и бронежилеты должна предоставить, или же есть непонимание того, что шлемы и бронежилеты выдаются только в начале работы в зоне АТО. Их не должны выдавать на полигонах. Их должны выдавать в частях. Все бойцы ВСУ во время работы в зоне АТО обеспечены шлемами и бронежилетами», - подчеркнула она.

Стельмах сообщила, что в этом году уже поставлено 20,5 тыс. бронежилетов и 31 тыс. шлемов, и Минобороны будет продолжать обеспечивать военных этими средствами защиты. В то же время она отметила, что военные не всегда считают нужным сдавать инвентарное имущество в части. «Мы это понимаем. Люди перестраховываются. Но это должно возвращаться армии», - сказала она.

По словам Стельмах, на следующей неделе будет проведена процедура закупки обуви для военных, а уже проведена процедура закупки носков - более 1 млн пар.