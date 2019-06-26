Зеленский согласовал стратегические цели и порядок применения ВСУ

Документы определяют стратегические цели, задачи, состав Вооруженных сил, других составляющих сил обороны.

Президент Украины Владимир Зеленский рассмотрел и согласовал документы, устанавливающие порядок применения, стратегические цели, задачи и состав Вооруженных сил и других составляющих сил обороны.

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Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Эти документы определяют стратегические цели, задачи, состав Вооруженных сил, других составляющих сил обороны... их потребность в личном составе, вооружении и военной технике, материально-технических средствах, финансовых и других ресурсах, необходимых для выполнения задач», - говорится в сообщении.

Как сообщал пресс-центр ООС, украинские военные отошли с одной из позиций перед контрольно-пропускным пунктом въезда-выезда "Станица Луганская".