Бойцы "Азова" подбили танк боевиков

"В результате удачного ответа азовцев на обстрел со стороны боевиков, нашим военным удалось подбить вражеский танк”, - говорится в сообщении полка "Азов".

Читайте такжеВ зоне АТО боевики 32 раза нарушали режим тишиныРанее сегодня бойцы "Азова" сообщали, что, невзирая на перемирие, боевики накрыли плотным артиллерийским огнем позиции сил АТО под Широкино.