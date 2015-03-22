Боевики наращивают силы в районе Стаханова, Алчевска и Первомайска

Об этом сообщил пресс-офицер АТО Андрей Лысенко. "По данным разведки, продолжается наращивание отрядов боевиков и российских военных в районе Стаханова, Алчевска и Первомайска. Руководство бандформирований проводит боевое слаживание своих подразделений на полигонах при непосредственном участии российских инструкторов. Главное внимание уделяется подготовке механиков-водителей и водителей боевых машин, а также отработке стрельб из штатного вооружения бронетехники и артиллерийских систем ", - сказал Андрей Лысенко.

Читайте такжеВозле Широкино боевики обстреливают из тяжелого вооружения позиции "Азова"Кроме того, по его словам, противник ведет активную воздушную разведку: в течение суток в зоне АТО зафиксированы полеты 9 вражеских БПЛА.

При этом, отвечая на вопрос журналистов, Андрей Лысенко отметил, что украинские военные смогут отразить атаки боевиков и российских войск.

"Мониторинг ситуации позволяет сделать вывод, что сил и средств у нас достаточно, чтобы отразить нападение и контратаковать на линии разграничения и Мариупольском направлении, в том числе", - сказал он.