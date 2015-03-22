Ночью на Донецком направлении силы АТО вступили в сражение c боевиками

С 20 часов вечера до 5 часов утра зафиксировано 9 обстрелов и одно боевое столкновение, сообщает пресс-центр АТО в Facebook.

В частности, на Луганском направлении из стрелкового оружия боевики обстреляли Сокольники, Станицу Луганскую. А в 23.30 из 120-миллиметровых минометов били по Трехизбенке.

«На Донецком направлении около 22.00 из 82-миллиметровых минометов бандиты вели огонь по Пескам. Из стрелкового оружия и гранатометов обстреляли Опытное. А с часа ночи более получаса в районе Водяного продолжалось боевое столкновение. Бойцы АТО удержали позиции и успешно отбросили силы врага», - говорится в сообщении.

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На Мариупольском направлении с 20.10 вечера 40 минут боевики вели огонь из 120-миллиметрового миномета по поселку Широкино.

Одновременно, в районе Мариуполя наблюдается активность воздушной разведки противника. Силы АТО противовоздушной обороны обнаружили беспилотники над Зарей, Кальчиком, Талаковкой, Касьяновкой.

В целом, за ночь, с 20 до 24 часов боевики 6 раз нарушали режим прекращения огня, еще 4 случая зафиксировано с полуночи до 5 утра.